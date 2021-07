El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha visitat aquest matí Bellprat, el municipi més afectat per l'incendi de la Conca de Barberà i l'Anoia, el més gran d'aquest any amb 1.700 hectàrees cremades. El Govern s'ha compromès a engegar un pla de reconstrucció de la zona afectada pel foc conjuntament amb els ajuntaments i les diputacions de Tarragona i Barcelona. En aquest sentit, ha explicat que ara una de les prioritats és evitar l'erosió del terreny i la retirada de la fusta cremada. El president ha aprofitat per demanar a la ciutadania "màxima precaució" per evitar nous incendis, i ha recordat que, en el que es porta d'any, ja se n'han declarat 392 amb una superfície cremada de 2.200 hectàrees.

Aragonès ha volgut visitar la zona cremada per donar suport als alcaldes afectats i agrair la tasca dels serveis d'emergència que van col•laborar en l'extinció del foc.

Després de reunir-se amb els enginyers forestals de la zona per conèixer quines són les prioritats d'actuació i amb els alcaldes, el president s'ha compromès a engegar un pla de reconstrucció per a la zona afectada, que va més enllà del terreny cremat. Segons ha dit, les actuacions es faran "des de ja" per tal d'evitar l'erosió de la terra.

Per altra banda, Aragonès ha explicat que cal tirar endavant un pla estratègic per al futur i, en aquest sentit, ha recordat que treballa conjuntament amb la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, per un "pla mosaic" que permeti la recuperació de conreus, pastures i franges perimetrals, i faciliti la creació d'activitat econòmica i arrelament al territori.

El president ja va visitar diumenge el centre de comandament dels Bombers, quan l'incendi de la Conca de Barberà i l'Anoia patia la situació més crítica. El foc, amb capacitat per cremar unes 5.000 hectàrees, en va cremar finalment 1.700 i es va aconseguir controlar dilluns al vespre.