Per tercer any, l’Ajuntament d’Igualada aposta per l‘organització del punt lila durant la festa major amb la voluntat de mantenir el compromís amb la lluita contra els comportaments sexistes i LGTBI-fòbics, segons han explicat fonts del consistori. El dispositiu punt lila, s’emmarca en el protocol d’actuació davant les violències sexuals en espais festius impulsat des de les regidories d’Igualtat de la Mancomunitat (Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, la Pobla de Claramunt i Òdena) aprovat l’octubre del 2018.

Els contextos de festa, explica la regidora Carlota Carner, «són moltes vegades facilitadors d’aquest tipus de violències i és per això que cal prendre mesures específiques per entendre i detectar les dinàmiques que s’hi donen i fer-hi front, com a institució, entitats, serveis i societat.

Carlota Carner, tinenta d’Alcalde i regidora d’Igualtat ha remarcat que «la Festa Major és una setmana intensa de celebracions i gaudi per a igualadins. Per aquest motiu, cal dedicar tots els esforços possibles per tal que la festa es dugui en espais de llibertat, de qualitat i de respecte cap a totes les persones que en formen part. Totes les persones sense excepció, incloent les dones de totes les edats i les persones que integren el col·lectiu LGTBI, han de sentir-se bé a les festes, han de poder-se moure amb llibertat i sense por a patir agressions sexistes ni a ser jutjades o discriminades».

En aquest sentit, i com a novetat, el dispositiu que posarà en marxa l’Ajuntament d’Igualada estarà format, per dos estands físics, un ubicat al Parc Central l’altre ubicat a la plaça de la Creu a més de comptar amb dues educadores itinerants pels carrers del centre de la ciutat. Això suposa que aquest any hi haurà 6 educadores en total, dues més que en l’anterior dispositiu del Punt Lila de l’any 2019 quan en van ser 4. El nombre punts d’atenció també creix i passa d’un de sol al 2019 a un total de 2. Els punts liles estaran actius els vespres i nits del 27, 28 i 29 d’agost.

El dispositiu tindrà les funcions d’informar, sensibilitzar, detectar comportaments sexistes i atendre a les possibles agressions. També es distribuirà per diferents espais el material de la campanya #NOendeixempassarNiuna.