Mig centenar de veïns de la zona cremada per l'incendi de l'Anoia i la Conca de Barberà han protestat aquest dijous contra la massificació de macroprojectes solars i eòlics a la zona. "Ja se'ns ha cremat tota aquesta serra i ara ens volen omplir l'altra banda de plaques i molins. Ja en tenim prou amb una desgràcia", ha lamentat Rita Baliu, veïna de Bellprat. Els manifestants han aprofitat la visita del president del Govern, Pere Aragonès, per traslladar-li les seves preocupacions i reclamar una moratòria del decret. Després d'escoltar-los, Aragonès ha dit cal la coresponsabilitat de tots els ciutadans. "No pot recaure tot al territori. Les grans zones urbanes també han d'apostar per la generació d'energia", ha subratllat.

A l'Anoia hi ha instal·lats 105 molins eòlics i 135 més de projectats, la majoria a la serra de Rubió i Pujalt. A més, si tiren endavant tots els macropojectes solars que hi ha sobre la taula, s'ocuparan 1.000 hectàrees de conreus amb plaques. Aquesta massificació preocupa els veïns de la zona, que aquest dijous han aprofitat la presència del president Aragonès per expressar-li les seves preocupacions.

"Hem vingut a mostrar el nostre descontentament. Ens destrossen el territori amb l'excusa de l'energia verda, quan només s'enriqueixen multinacionals de fora", lamenta Jordi Saumell, membre de la plataforma 'Salvem Maçana i Serra Morena'. Després d'escoltar-los, Aragonès ha explicat que la modificació del decret ha de servir per evitar les massificacions i, en aquest sentit, ha assegurat que el pes de la transició energètica no pot recaure només al territori. "Les grans zones urbanes també hi han d'apostar", ha afegit. Així, s'ha mostrat partidari d'aprofitar altres zones com marges d'autopistes o polígons industrials.