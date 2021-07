L’Ajuntament d’Esparreguera realitzarà unes 40 actuacions urgents d’asfaltat a diversos carrers del municipi, al centre i en barris perifèrics. Es tracta d’«intervencions d’asfaltat en calent en zones definides com a urgents i necessàries en virtut de la seva ubicació, intensitat d’ús i perillositat».

Aquest pla de xoc abraçarà una superfície de 5.100 m2 i els treballs no es realitzaran en tota la longitud de les vies, sinó únicament en les zones més malmeses. L’actuació té un pressupost de 125.000 euros i és previst que els treballs es duguin a terme durant el darrer quatre mesos de l’any.

Paral·lelament, el consistori està redactant el Pla Director d’Asfaltat de la vila d’Esparreguera, un pla integral que contindrà un estudi detallat de l’estat de conservació de tots els carrers del municipi i un càlcul individualitzat de les actuacions a realitzar, fet que permetrà anar executant-les en funció del grau de necessitat i dels recursos municipals disponibles. La redacció d’aquest pla té un cost de 30.000 euros i és previst que estigui enllestit el primer trimestre del 2022.

El regidor d’Urbanisme i Paisatge Urbà, Rogeli de la Cruz, ha explicat que «en aquesta intervenció es contemplen aproximadament 40 actuacions d’execució urgent a tota la vila, de les quals una vintena es faran al nucli urbà i la resta estaran repartides entres els barris de Mas d’en Gall i Can Rial i alguns polígons industrials, com el de Can Roca».