El nou Reglament de participació ciutadana d’Olesa, que regula les diferents formes que té la ciutadania de participar en la definició i l’aplicació de polítiques públiques de l’Ajuntament, ja està aprovat. El nou reglament parteix del dret de la ciutadania a intervenir en la gestió dels temes públics locals. Entre els mecanismes de participació, recull les consultes populars per via de referèndum, consultes populars no referendàries de caràcter sectorial o iniciatives ciutadanes amb propostes que es presenten al ple municipal. D’altra banda, també recull altres formes de participació com les audiències públiques o les intervencions als plens municipals.

Pel que fa als òrgans formals de participació, aquesta es vehicula a través dels consells municipals: Consell de barris, de benestar social i salut; cultura, festa i joventut i el d’esports. Aquests consells són òrgans consultius i es crea el Consell de Consells, que es convocarà quan els temes a tractar afectin diversos consells sectorials o sigui d’interès general del municipi. Una altra de les novetats és la creació de taules específiques i comissions de treball amb l’objectiu d’abordar detalladament temes concrets que no es puguin treballar en les sessions dels plens dels consells. El nou Reglament també defineix les línies bàsiques dels processos participatius, la incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC); la regulació del registre municipal d’entitats, entre d’altres.

El reglament es va començar a elaborar a partir d’una anàlisi de la situació. El febrer del 2020 es va iniciar el procés d’elaboració. La primera fase, entre el setembre i l’octubre de 2020, va servir per definir les línies de treball. La segona fase va abraçar l’octubre i fins a mitjan novembre amb la primera reunió del grup motor. La tercera fase (novembre i desembre) van ser els treballs amb la ciutadania. I la quarta fase va consistir en la redacció d’un primer esborrany del reglament que va ser treballat des del grup motor.