Els grups municipals d’ERC i Igualada Som-hi han coincidit en sengles iniciatives per reclamar que l’Ajuntament de la capital anoienca impulsi la instauració de bonificacions en l’impost de béns immobles (IBI) per a qui instal·li plaques fotovoltaiques d’autoconsum. Esquerra va presentar, en el darrer ple municipal, una proposta per tal que el govern de la ciutat prengui aquesta iniciativa. Els republicans exposen que, «ja que a Igualada es paga l’IBI més car de Catalunya, és de justícia que aquells ciutadans i ciutadanes que decideixin contribuir en pro del medi ambient invertint en plaques fotovoltaiques tinguin una bonificació en l’IBI com es fa en altres municipis del país».

ERC apunta que «hi ha 127 municipis de Catalunya que bonifiquen l’IBI, amb percentatges força elevats que arriben fins al 50% del cost total de l’impost sobre béns i immobles». Des d’Esquerra asseguren que «cal una transició ecològica a Igualada, l’Anoia i arreu del país, i cal incentivar-la» perquè «l’autoconsum i la generació d’energia a través de la llum solar són el futur, però sobretot també han de formar part del present, i això passa perquè l’Ajuntament d’Igualada ofereixi unes bonificacions i incentius atès que la inversió l’han de fer els particulars».

D’altra banda, Igualada Som-hi (PSC-Comuns-Igualada Oberta) ha posat sobre la taula la «necessitat urgent» que l’Ajuntament d’Igualada promogui aquestes bonificacions perquè, diu, la ciutat «ja va tard i aquesta és una mesura que ja estan implantant molts municipis de Catalunya».

El regidor portaveu d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, argumenta que, «en un context de lluita contra l’emergència climàtica, no podem esperar més com a ciutat a impulsar aquesta mesura. No estem inventant res, estem demanant una cosa tan senzilla com ja fan desenes de municipis. Com a administració hauríem de donar totes les facilitats a aquells particulars i comunitats de veïns que vulguin fer el pas, i les ordenances fiscals així ho haurien d’incorporar». Cuadras afegeix que «el programa d’ajudes aprovat al darrer ple, i al qual hem donat suport, és una bona acció però no deixa de ser una mesura aïllada. Cal convertir aquesta aposta per l’energia verda en estructural, i la manera que té l’Ajuntament de fer-ho és incorporar-ho de manera fixa a les ordenances».

El regidor d’Igualada Som-hi Quim Roca recorda que, «des de l’inici de mandat, el nostre grup està demanant aquesta mesura perquè creiem que és la manera més efectiva d’acompanyar qui vulgui instal·lar plaques al seu habitatge i apostar per l’energia verda».

La formació ja va empènyer perquè al pressupost del 2020 els equipaments municipals d’Igualada instal·lessin plaques fotovoltaiques, però destaca que aquesta acció ha d’anar lligada a donar facilitats perquè els habitatges i comunitats de veïns també puguin fer-ho.