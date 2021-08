Des de l’Associació per al Desenvolupament de l’Alta Anoia, xifren entre el 85% i el 90% les reserves de les cases. Si bé alguns clients ja ho han sol·licitat de fa temps, també n’hi ha que van més a última hora. El seu president, Ramon Bosch, creu que la situació ha millorat lleugerament respecte a l’agost de l’any passat i remarca que també han apostat per programar activitats per reivindicar el territori.

Pel que fa a la procedència dels clients, el 90% de mitjana són visitants catalans, mentre que la resta són de l’estranger o d’altres punts de l’Estat.

El sector veu el mes d’agost com «una taula de salvació» per afrontar una tardor que auguren «molt dura». En aquest sentit, critiquen la falta d’ajudes directes per part de l’administració, i reclamen que s’estableixi el passaport sanitari per poder accedir a hotels i restaurants, «per tal de poder promoure establiments segurs», remarquen.