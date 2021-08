El PSC de l’Anoia demana al Departament d’Educació de la Generalitat que prevegi per a d’aquí a dos cursos una ampliació de l’institut Milà i Fontanals per tal que pugui disposar d’una oferta de grups clarament superior a l’actual de Formació Professional. La demanda, manifestada per les Joventuts Socialistes de l’Anoia, arriba després de la saturació que hi ha hagut en la inscripció del curs vinent a diferents centres de Catalunya per a aquests cicles d’ensenyament no obligatori.

En un comunicat, els socialistes manifesten que l’institut Milà i Fontanals, tot i ser és un dels principals centres de Formació Professional a Catalunya i comptar amb una capacitat per a més de 1.500 alumnes, «ha deixat, per segon any consecutiu, centenars de joves sense plaça per estudiar-hi a causa de la negligent planificació duta a terme pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya». Aquesta sobre demanda de places al conjunt del país va fer que a final de juliol el departament anunciés la creació de 60 grups nous de cara al curs que ve, quatre dels quals seran precisament per al Milà i Fontanals (més un cinquè a l’Anoia per a l’institut Guinovarda de Piera).

Les Joventuts Socialistes anoienques argumenten que «en un context en què la formació esdevé un element clau a l’hora d’accedir a un món laboral precari i ple d’incerteses per als i les joves», considera «molt greus les dificultats afegides que s’aboquen sobre un col·lectiu vulnerable» com el jove en una comarca «on és particularment difícil desenvolupar un projecte de vida».

En aquest sentit, critiquen el qualifiquen de «gravíssima manca de capacitat de gestió que arrosseguen en els darrers anys els Governs de la Generalitat» i, a més, considera «insuficient» la solució «improvisada» proposada per Educació, consistent en la creació de quatre nous grups «que no cobreixen la demanda de places en la seva totalitat». És per aquest motiu que exigeixen unes obres d’ampliació de l’institut Milà i Fontanals «que han de dur-se a terme de manera immediata abans que pugui començar el curs 2022-2023».

Alhora, consideren imprescindible obrir el debat sobre la necessitat de crear un pol de Formació Professional a l’Anoia sud, «on 140 joves han perdut l’oportunitat de formar-se a la seva comarca, ja que la mancança d’oferta de Formació Professional en aquesta àrea fa que molts optin per formar-se a ciutats properes del Baix Llobregat amb un desarrelament envers la comarca i pèrdua constant de talent».