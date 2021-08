Olesa ha posat el punt final a l’Estiu Jove, un espai de lleure adreçat a joves de 12 a 16 anys, amb un balanç positiu, segons l’organització, no només per la participació i el desenvolupament de les jornades, sinó també pel fet de no haver lamentat incidències donat l’actual context sanitari. Les activitats dutes a terme en el transcurs del casal han estat plantejades des d’un punt de vista lúdic i formatiu, amb l’objectiu de complementar l’educació formal i familiar amb una oferta educativa adreçada a les necessitats d’aquest col·lectiu. S’han treballat aspectes de prevenció, sensibilització i d’hàbits saludables (consum responsable, violència de gènere o LGTBIQ+), així com trobades amb diverses entitats. També s’han dut a terme activitats proposades pels mateixos participants com tallers de cuina, de sabons ecològics o d’art mural i dansa.