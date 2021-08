L’Ajuntament d’Igualada posarà a la venda el proper dimecres, 11 d’agost, a les 11 del matí, les entrades de les activitats i espectacles de la festa major d’enguany, que se celebrarà del 23 al 30 d’agost.

Tant si són gratuïtes com amb preu assignat, s’hauran d’obtenir a través de la pàgina web www.tiquetsigualada.cat, i fins a un màxim de 6 localitats per operació i persona. Del 23 al 30 d’agost també es podran adquirir presencialment a la taquilla del Teatre Municipal Ateneu d’11 a 1 del matí i de 6 a 8 del vespre, i al punt de Difusió del carrer de Garcia Fossas, de dilluns a divendres de 6 de la tarda a 9 del vespre, i dissabtes i diumenges, d’11 a 2 i 6 a 9 (el dilluns 30 estarà tancat). Pel que fa a les entrades per als actes del Teatre de l’Aurora, només es podran comprar per la web www.teatreaurora.cat.

Tots els actes es faran en recintes perimetrals o tancats, amb capacitat limitada i el públic assegut.