El nou servei de transport a demanda de l’Alta Segarra ha estat utilitzat per més de 170 persones i s’han dut a terme un total de 129 viatges des que es va posar en marxa el dia 25 de maig passat. Es tracta d’una iniciativa impulsada com a prova pilot durant sis mesos per l’Ajuntament de Calaf i la Mancomunitat de l’Alta Segarra, juntament amb l’empresa Shotl, el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública i el Departament de Territori i Sostenibilitat, en el marc de l’estratègia SmartCatalonia.

Segons el balanç oficial que s’ha fet públic, gran part dels desplaçaments que s’han fet durant aquest període s’han realitzat entre Calaf i Igualada (el 60% del total), i a més distància hi ha els viatges entre Calaf i la resta de pobles de l’Alta Segarra (30%) i entre Igualada i la resta de localitats de l’Alta Segarra, que suposen el 10%.

Així mateix, la durada mitjana dels trajectes s’ha situat entorn dels 20 minuts i la majoria dels viatges s’han reservat amb antelació (90%), davant del 10% que s’han reservat al moment.

Per poder fer ús del servei, els usuaris únicament han de descarregar-se l’aplicació Clic.Cat Alta Segarra i reservar un viatge, indicant la parada d’origen i la destinació final on es volen desplaçar.

Els municipis entre els quals s’ofereixen desplaçaments amb aquest nou servei són Calaf, Sant Martí Sesgueioles, Pujalt, els Prats de Rei, Castellfollit de Riubregós, Calonge de Segarra i Igualada. El servei inclou un total de 64 parades virtuals, de les quals 58 es troben a la zona de l’Alta Segarra i 6 més dins del mateix municipi d’Igualada.

Actualment, l’horari de funcionament del servei de transport a demanda de l’Alta Segarra és de dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia i de 5 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre, i també funciona els dissabtes, en aquest cas només de 10 del matí a 2 del migdia.

Els viatges entre municipis de l’Alta Segarra tenen un cost de 3 euros, mentre que els desplaçaments entre aquestes localitats i Igualada en costen 5.