El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) han signat els primers acords per a substituir l'actual flota d'autobusos que connecten amb les estacions per unitats elèctriques. Les primeres línies on es farà el canvi són la que va des de l’estació de Sant Joan, a Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), fins al polígon Can Sant Joan, i la de l'estació d'Olesa (Baix Llobregat) que arriba fins a Esparreguera. Es preveu que els nous busos estiguin en circulació la primavera de 2022. Amb la resta de línies, s'analitzarà cada cas per valorar quines són les necessitats específiques de mobilitat per fer una migració a l'ús d'energies netes.

Els acords s'han signat amb les empreses concessionàries d'autobús i suposen l’adquisició de nous vehicles elèctrics. A la línia de Can Sant Joan, operada per Marfina Bus (Grup Moventis), se substituiran els actuals vehicles dièsel, concretament tres d'articulats de 18 metres i un de 15 metres, per quatre autobusos articulats de 18 metres elèctrics. La demanda anual en aquesta línia és de 436.000 viatges, segons dades de 2019.

A la línia Olesa de Montserrat-Esparreguera se substituiran els dos actuals autobusos dièsel de 12 metres per altres dos d’elèctrics. La demanda d'aquesta línia és de 44.000 viatges\any, segons dades del mateix 2019.

A la resta de línies d’aportació, fins a arribar a les set previstes, s'estan fent proves amb diferents vehicles i fabricants per determinar l'opció tècnicament més viable per a cada recorregut, en funció de les possibilitats que ofereix el mercat i de les perspectives que pot arribar a oferir a curt termini en un sector, el de l'autobús elèctric, en ple desenvolupament. Les línies que s’estan analitzant són: Bellaterra-Parc de l'Alba (Cerdanyola del Vallès); Sant Vicenç dels Horts-Torrelles de Llobregat; Capellades-Estació; Piera-urbanitzacions; i Piera-Hostalets de Pierola. El total de les set línies d'aportació d'aquest pla de descarbonització tenen una demanda anual de prop de 700.000 viatges, segons dades de 2019.