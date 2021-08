L’Ajuntament d’Olesa impulsarà una nova convocatòria de subvencions per a la rehabilitació d’habitatges i edificis d’ús residencial. Per un import total de 100.000 euros, les subvencions estan destinades a rehabilitar elements comuns i espais privatius comunitaris d’edificis d’ús residencial, per obres de conservació, millora de la qualitat i sostenibilitat o per realitzar ajustos raonables en matèria d’accessibilitat. Un cop entri en vigor la convocatòria, els ajuts es podran demanar fins al 30 de setembre.

La rehabilitació d’habitatges incideix de forma directa en el confort, salut i benestar, i marca la diferència en temes d’eficiència energètica i en millora de la qualitat i la seguretat del parc construït. En aquest sentit, l’Ajuntament d’Olesa assegura que «és conscient que la rehabilitació és una eina clau per lluitar contra les desigualtats i millorar la qualitat de vida de les persones». Afegeix també que «aquest projecte en forma de subvencions és sinònim d’una millora tant dels habitatges com dels edificis».

L’objectiu d’aquesta convocatòria, d’acord amb les bases reguladores, és l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva per part de l’Ajuntament d’Olesa a propietaris i titulars legítims de drets possessoris (arrendataris, usufructuaris...) d’habitatges i d’edificis d’ús residencial que compleixin els requisits establerts a les bases, amb la finalitat de promoure actuacions de rehabilitació protegibles.

El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOP de Barcelona, que està en tràmit, i finalitzarà el 30 de setembre d’enguany. Les bases reguladores de les subvencions a la rehabilitació d’habitatges i d’edificis d’ús residencial es publiquen al portal de transparència del web municipal, on s’estableix el procediment, els requisits per accedir-hi i els terminis de presentació de sol·licituds, entre d’altres.