La Diputació de Barcelona ha realitzat el Pla d’autoprotecció de l’Aeròdrom d’Igualada-Òdena General Vives, un document amb el qual es pretén donar una resposta adequada a les possibles situacions d’emergència que puguin produir-se en aquest recinte destinat a activitats de lleure aeronàutic i formació i aprenentatge.

L’aeròdrom, que ocupa una superfície de 149.711 m², es distribueix en diferents elements com son dues pistes paral·leles, hangars i magatzems, instal·lacions privades i instal·lacions de bombers. Durant el període de risc d’incendis forestals, a les instal·lacions s’hi instal·len un conjunt de contenidors prefabricats, tipus habitatges, per als Bombers de la Generalitat de Catalunya que disposen d’una base amb dues avionetes i un helicòpter bombarder, ja que durant l’estiu utilitzen part d’aquest espai com a base per a mitjans aeris.

L’activitat habitual de l’aeròdrom és de dos tipus, una de lleure aeronàutic i formació i aprenentatge i una altra destinada a activitats industrials, amb les instal·lacions d’Ultramàgic i de Globus Kon-Tiki que ja disposen del seu propi pla d’autoprotecció.

El Pla d’autoprotecció és una eina de programació de les accions i mesures que han de ser adoptades pels titulars de les activitats, amb els seus mitjans i recursos, en l’àmbit de la seva competència, per aconseguir que, davant d’una situació d’emergència, les decisions i accions a desenvolupar es portin a terme d’una manera ràpida i sistemàtica.