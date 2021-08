Set municipis de l’Anoia han actualitzat la seva cartografia topogràfica digital de la mà dels serveis tècnics de la Diputació. Es tracta de les poblacions de Castellolí, Castellfollit de Riubregós, Masquefa, Sant Martí de Tous, Sant Martí de Sesgueioles, Vallbona d’Anoia i Vilanova del Camí, de la comarca de l’Anoia. Aquesta cartografia és una eina que facilita els treballs de diagnosi, planificació i gestió municipal, així com la presa de decisions estratègiques. Els treballs cartogràfics, que han tingut un cost de 300.635 euros, inclouen un total de 9.369 hectàrees dels municipis i recull les hectàrees de sòl urbà i urbanitzable, així com les hectàrees del sòl no urbanitzable necessàries per a la planificació urbanística del seu àmbit territorial.

La cartografia està realitzada a partir de la fotointerpretació de fotografies aèries mitjançant tècniques fotogramètriques a més del treball de camp.