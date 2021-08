Ajudar a la millora del medi ambient i fer més accessible i fàcil el consum de vi. És el doble objectiu que s'ha proposat l'empresari vinícola Joan Anton Romero a l'hora de fundar Glass Canned Wines, una nova firma de vins envasats en llauna. "Volia donar la màxima versatilitat al vi, i vaig veure que als Estats Units està estès el consum en llauna. Com és que aquí no ho hem potenciat?, relata a l'ACN. El negoci ha arrencat amb 100.000 llaunes de vi blanc, rosat, negre i escumós blanc i rosat. Aquest juliol ha començat la distribució a Andorra, i té a punt diverses comandes per a Bèlgica, Alemanya, Ucraïna i els Estats Units. Mentrestant, a Catalunya té en marxa la venda per internet i preveu arribar als supermercats al setembre.

"Segles enrere, el vi es conservava en àmfores, després van venir les botes de fusta i posteriorment les ampolles de vidre. Ara és el moment de buscar un envàs que sigui més adequat al reciclatge", assegura Romero, que defensa diversos beneficis d'envasar el vi en llaunes de 250 ml en detriment d'altres opcions. Per exemple, garanteix que la llauna "està feta en un 76% amb material reciclat i, alhora, és 100% reciclable".

Tot i que les tradicionals ampolles de vi també són envasos que es poden reciclar, sosté que l'enllaunat optimitza l'ús de l'energia, tant pel que fa al transport com al consum domèstic. Assenyala que les llaunes permeten omplir tot l'envàs i són recipients més lleugers, fet que permet treure més rendiment al transport. Al mateix temps, assegura que l'alumini permet refredar abans el producte, fet que beneficia el client final.

Romero recalca que la proposta de Glass Canned Wines, nascuda a Sant Sadurní d'Anoia, "és un projecte en favor de la sostenibilitat i de fer la vida més fàcil als consumidors". En aquest sentit, destaca la possibilitat de gaudir d'una copa de vi a casa sense haver de deixar una ampolla oberta, així com les opcions que s'obren per al món de la restauració i els hotels.

Aquest empresari penedesenc també veu en l'envasat en llaunes l'ocasió per popularitzar la venda de vi a establiments que ara no n'ofereixen: "Igual que pots trobar una llauna de cervesa al forn de pa, per exemple, volem que un país de vins com el nostre també pugui oferir vi a qualsevol establiment".

El negoci de Glass Canned Wines arrenca ara amb cinc propostes, totes fets amb vi procedent de cooperatives del Penedès. Es tracta de vins joves, que Romero garanteix que s'han tractat degudament per a què preservin "absolutament la mateixa qualitat" que els productes distribuïts en ampolla. La diferència entre uns i altres, explica, rau en la reducció de sulfits per evitar que l'alumini pugui impregnar de sabor el vi si la llauna rep un cop.

Durant aquest mes d'agost, la companyia enllesteix diversos encàrrecs arribats d'arreu d'Europa i dels Estats Units. Mentre etiqueta les últimes llaunes en una empresa de Sant Esteve Sesrovires, el seu fundador detalla que el 80% de la producció inicial anirà destinada a l'exterior. De fet, un dels primers distribuïdors que ha confiat en la seva proposta és una cadena de supermercats d'Andorra.

En canvi a Catalunya encara no es poden trobar els seus productes a les botigues, i caldrà esperar fins al setembre. Sí que està operativa, però, la venda per internet, bé sigui amb una mostra de cinc llaunes amb cadascun dels cinc vins, o capses d'un sol producte.