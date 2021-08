L’Ajuntament d’Igualada té obert fins a final d’aquest mes d’agost el període de sol·licitud de subvencions per a totes aquelles persones que vulguin accedir al programa de masoveria urbana, que per primer cop porta a terme el consistori de la ciutat. Es tracta d’un model que ja té experiències en municipis de la Catalunya Central per fomentar la posada al mercat d’habitatges que actualment estan fora d’ús, que consisteix a posar en contacte propietaris d’immobles que requereixen rehabilitacions amb persones que necessiten un habitatge i tenen els recursos i el temps per fer les reformes.

El tràmit que ara hi ha obert permet accedir al programa específic de mobilització d’habitatges, dins l’àmbit municipal, i ofereix als propietaris diversos ajuts i avantatges per dur a terme obres de rehabilitació o reforma i posada al dia de les condicions d’habitabilitat, accessibilitat o eficiència energètica exigida per la normativa vigent i, si és el cas, dels elements comuns de l’immoble. I d’aquesta manera poder destinar-los al programa de masoveria urbana.

Ho poden sol·licitar les persones físiques o jurídiques, propietàries o usufructuàries d’habitatges buits del parc privat situats dins el terme municipal d’Igualada. S’exclouen les entitats financeres, les filials immobiliàries d’aquestes entitats, els fons d’inversió i les entitats de gestió d’actius, inclosos els procedents de la reestructuració bancària. I també les persones que, per si soles o per mitjà d’un grup d’empreses, siguin titulars d’una superfície útil habitable de més de 1.250 m2.

El període de sol·licitud està obert fins al 31 d’agost i la tramitació és gratuïta. El que es requereix és que el sol·licitant autoritza l’Ajuntament d’Igualada a inspeccionar l’habitatge, directament o per l’Oficina Local d’Habitatge, per obtenir dades del seu estat general, avaluar les actuacions sol·licitades i documentar fotogràficament les deficiències, amb la finalitat d’elaborar l’informe intern d’idoneïtat tècnica de les obres. Aquestes han de ser coherents tècnicament en relació amb l’estat de l’edifici i han de garantir les condicions d’habitabilitat i, si escau, les condicions d’accessibilitat i l’eficiència energètica dels habitatges.