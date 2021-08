Igualada podrà posar en servei a final d’any, o com a màxim a principi del 2022, el nou alberg de pelegrins que s’està construint en un edifici històric com és Cal Maco. L’objectiu del projecte era tenir-lo a punt per a la celebració dels 500 anys de l’arribada de sant Ignasi de Loiola a la ciutat de Manresa. Amb aquesta efemèride es vol donar impuls al Camí Ignasià, la ruta que recrea el recorregut que va fer Ignasi de Loiola l’any 1522 i que passa per diverses localitats catalanes com Lleida, Verdú, Igualada i Montserrat, fins arribar a la capital del Bages. L’alberg tindrà capacitat per a una cinquantena de persones i el projecte té un pressupost d’1,5 milions d’euros.

L’alberg de pelegrins s’ubicarà a l’edifici modernista de Cal Maco, que acollia l’Arxiu Comarcal de l’Anoia. Cal Maco és un edifici inclòs en l’inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, i és situat a la plaça de la Creu d’Igualada, al centre de la ciutat. L’edifici es va construir el 1914, i el 1986 s’hi va instal·lar l’Arxiu Comarcal de l’Anoia.

La planta baixa de l’edifici es dedicarà a l’espai d’acollida al visitant i també servirà com a sala d’exposicions permanent. A la primera planta hi haurà les sales d’usos comuns de l’alberg –cuina i menjador–, mentre que les plantes segona i tercera es dedicaran als dormitoris i a altres usos com la bugaderia i la sala de reunions. El projecte preveu diferents tipus d’habitacions en funció del perfil d’hoste: 4 habitacions comunitàries amb un màxim de 8 ocupants; 3 habitacions familiars per a 4 ocupants; i 7 dormitoris dobles –coneguts com a eremitoris–. Aquests dies s’està treballant en la instal·lació de la coberta de fusta.

Quan es va presentar el projecte, el govern municipal va destacar que el propòsit era fer un alberg que fos «referent» al llarg del camí amb l’objectiu de «posar Igualada al mapa». I que per als pelegrins que facin el Camí Ignasià sigui «parada obligada» el pas per la capital de l’Anoia, ja que és el lloc on Ignasi de Loiola «va treure’s la roba militar i va posar-se una roba més humil». La ciutat vol crear un discurs propi al voltant d’aquest fet i és previst que a la planta baixa de l’alberg hi hagi un centre d’acollida turística, que informi sobre el Camí Ignasià, però que al mateix temps doni als visitants informació sobre els atractius turístics d’Igualada i de la conca d’Òdena.