L’Ajuntament d’Igualada posarà en marxa el setembre un pla de subvencions per fomentar la instal·lació de plaques fotovoltaiques en edificis residencials. El consistori ja en va aprovar les bases en l’últim ple municipal amb l’objectiu de poder obrir la convocatòria a final d’estiu.

Aquestes subvencions que s’han previst cobriran el 30% del pressupost protegible, és a dir el que està format pel material de la instal·lació i la mà d’obra. La subvenció tindrà un límit de 1.500 euros en el cas d’instal·lacions en immobles unifamiliars i d’instal·lacions individuals en immobles plurifamiliars, i un límit de 2.500 euros en instal·lacions compartides en immobles plurifamiliars.

El regidor de Sostenibilitat del consistori igualadí, Miquel Vives, ja en va fer una primera presentació en que va detallar que, fins a la meitat del mes de juliol, a la capital anoienca s’havien fet 21 instal·lacions fotovoltaiques particulars que els tècnics de medi ambient calculen que tenen un cost mitjà de 5.000 euros per instal·lació. Això suposa que el cost dels ajuts fins al moment seria d’uns 35.000 euros, i el total de pressupost de l’Ajuntament per aquests ajuts és de 80.000 euros, «més del doble per seguir incentivant la col·locació de més plaques».

Als ajuts s’hi poden acollir comunitats de veïns i també comunitats energètiques per instal·lacions fetes durant l’any en curs. Aquesta subvenció, a més, no és incompatible amb d’altres subvencions o rebaixes de taxes.

Vives va remarcar en la presentació que en va fer que aquest pla de subvencions que s’obrirà al setembre «és una mostra més de la lluita tenaç del govern contra el canvi climàtic». També va anunciar que a nivell d’ajuntament se seguirà amb la campanya de col·locació de plaques fotovoltaiques a edificis públics. De fet, des dels grups de l’oposició se li ha requerit a l’executiu local en els últims mesos una aposta decidida per afavorir l’energia fotovoltaica en edificis particulars.