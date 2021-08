Olesa disposarà a partir del mes que ve de quatre minideixalleries, amb les que es pretén oferir un nou servei de suport al reciclatge de petits materials més còmode i proper a la ciutadania. El juliol passat va començar el nou contracte de la deixalleria municipal d’Olesa, que inclou aquesta entre altres millores, que s’aniran implantant al llarg dels propers mesos.

De moment, s’ha eliminat el servei de deixalleria mòbil perquè s’ha considerat que suposava una despesa elevada pel poc ús que se li donava.

Precisament, per substituir-la es col·locaran a partir de setembre les quatre minideixalleries en diferents punts del municipi amb la intenció d’ampliar-les en els pròxims anys, segons han avançat fonst municipals. Aquests punts de recollida consisteixen en un contenidor especial on es poden dipositar set fraccions diferents de residus que no es poden llançar als contenidors de recollida selectiva com piles, bateries de mòbil, CD-DVD, telèfons mòbils, cartutxos d’impressora i bombetes.

La previsió és que s’ubiquin a l’Avinguda Francesc Macià a l’altura del carrer de Lluís Puigjaner, al carrer Vallés (entre el carrer d’Occitània i de l’Urgell), al carrer de Barcelona a l’altura de la Rambla de Catalunya i al carrer Anselm Clavé a l’atura del Molí d’Oli.

Les minideixalleries es financen amb la publicitat que s’hi anuncia i, al mateix temps, serveixen també de suport per donar a conèixer les campanyes de sensibilització, activitats i festes que es duen a terme al municipi al llarg de l’any.

L’empresa adjudicatària del servei de manteniment i de buidatge de les les estacions de recollida és Blipvert.