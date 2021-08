Ferrocarrils ha començat les tasques de trasllat de tres vehicles del catàleg de material mòbil històric de la companyia a les instal·lacions de l’ARMF (Associació Reconstrucció Material Ferroviari) per tal de dur a terme els treballs de restauració estètica dels vehicles.

Es tracta de les locomotores de vapor CGFC 31 Berga i MO 106 Garratt i d’un vagó de mercaderies. Aquestes peces històriques formen part del conjunt de vehicles històrics de la línia Llobregat-Anoia que s’exposaran a la nova nau de vehicles històrics que Ferrocarrils està construint a l’estació de Martorell Central. Els treballs que es duran a terme engloben tot un seguit d’actuacions per tal que els vehicles puguin ser exhibits adequadament, com són la restauració de l’estructura, xapa, fusteria i elements mecànics; la restauració d’elements ornamentals o la realització de diferents tasques de muntatge i pintura.

La nau on s’exposaran els 11 vehicles restaurats, a l’entorn de l’estació de Martorell Central, serà un espai amb 2.200 m2 de superfície, 106 m de llargada, 21 m d’ample i 8,65 m d’alçada, amb capacitat per albergar, en el seu interior, tres vies de 105 m de longitud on se situaran els diferents vehicles ferroviaris catalogats com a patrimoni històric.