L’Ajuntament de Jorba va aprovar en el darrer ple un pla local de prevenció de residus que té com a objectiu reduir el 52% la generació de deixalles per càpita i arribar als 0,97 kg per habitant i dia el 2026, any de finalització del pla. Si fins ara la majoria de polítiques referents al residus s’han centrat en el foment del reciclatge i el tractament finalista de les deixalles, amb aquest pla el consistori vol posar la prevenció com a prioritat. El 2026, el pla també preveu reduir el 90% de la totalitat de bosses comercials amb nanses d’un sol ús de plàstic no biodegradable en tots els formats comercials, i assolir, en conjunt, com a mínim el 55% en pes de residus domèstics i comercials.

Per arribar a aquests objectius, es promourà la prevenció de la generació de productes, la reducció de les fraccions que es generen en quantitats importants o que suposen problemes per a la gestió municipal, i la reducció de les fraccions de residus que suposen un impacte econòmic més destacat.