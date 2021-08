L’Ajuntament d’Esparreguera vol redefinir el model educatiu de l’Escola Municipal de Música i Dansa per «adaptar-lo a les necessitats reals del municipi». Amb aquest objectiu la regidoria d’Educació ha estat treballant per detallar el diagnòstic de la situació actual i començar a traçar les línies de futur. De cara al curs vinent ja es començaran a implantar algunes novetats, com la fusió de les disciplines de música i dansa en un ensenyament comú que s’impartirà en el primer curs de sensibilització i els projectes comunitaris que es faran a les escoles públiques del municipi per acostar la pràctica musical a l’alumnat a través de classes d’instrument que es realitzaran als mateixos centres. Així mateix, al llarg del curs vinent és previst modificar l’ordenança que en regula el preu públic per «fer-la més accessible econòmicament» i obrir un procés participatiu amb les famílies per involucrar-les en la definició del nou model. D’altra banda, el pròxim mes d’agost finalitza la vigència del nomenament de l’actual direcció del centre, que tenia una adscripció provisional de dos anys, i s’obrirà un procés de presentació de candidatures per a cobrir el càrrec i formar el nou equip directiu.

L’Ajuntament ja ha informat a les famílies i alumnes de l’escola sobre aquests canvis a través d’una carta que se’ls hi ha fet arribar aquesta setmana via correu electrònic. En la nota el regidor d’Educació, Juan Jurado, apunta que «l’Escola Municipal de Música i Dansa d’Esparreguera afronta un gran repte de millora que veig necessari i estratègic per alinear l’escola amb Esparreguera i amb la seva ciutadania d’acord amb tres objectius: fer-la més accessible econòmicament, més atractiva artísticament i més oberta al món educatiu, cultural i associatiu del municipi». I demana «sumar els esforços i les sensibilitats de tots i totes i caminant junts cap a un nou servei amb el convenciment que la música, la dansa i l’art ens fan més lliures i millors per enfrontar els reptes del futur». En aquest sentit, també s’apunta que durant els darrers dos anys la regidoria d’Educació, conjuntament amb l’equip directiu, el claustre i el suport extern contractat per aquest fi, ha estat treballant per definir les línies del futur model de centre.