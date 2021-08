L’Ajuntament d’Esparreguera preveu tenir enllestides abans del 30 de setembre les obres de rehabilitació i arranjament del pavelló municipal El Castell. El projecte previst a la instal·lació es troba en aquests moments al 70% d’execució, segons han concretat fonts municipals, un cop ja ha estat substituït el lucernari de la coberta, s’han col·locat els nous focus que il·luminen la pista i s’ha enllestit la impermeabilització dels murs perimetrals. Aquests dies s’ha començat a col·locar el nou parquet a la pista i durant les properes setmanes s’acabarà de dur a terme les actuacions per reparar el terrat de la primera planta i la coberta de la zona del passadís i el bar, enllestir la instal·lació de les canals de la coberta metàl·lica i acabar de col·locar els revestiments nous al voltant de la pista. Les obres van iniciar-se el passat mes de juny amb un preu d’adjudicació final de 348.000 euros i una durada inicial prevista de quatre mesos.

L’actuació al pavelló municipal és conseqüència dels danys provocats pels aiguats del maig de 2020, que van malmetre el parquet, els paraments de fusta i el lucernari d’aquest equipament, i que ha obligat a mantenir la instal·lació tancada des d’aleshores. Durant tot el curs passat les entitats esportives sense instal·lacions pròpies, com ara els clubs de futbol sala, handbol, patinatge i gimnàstica, van dur a terme les seves activitats en equipaments a l’aire lliure o cedits per altres ajuntaments. Per això, un mes després del temporal, i d’urgència, el Ple va aprovar una modificació de crèdit de 306.000 euros per a fer front a les obres de reparació i, al mes d’agost i en sessió extraordinària, el mateix Plenari va aprovar el projecte d’obres per mirar de guanyar temps en els terminis de tramitació. Un mes més tard, es va dotar de 101.000 euros més el pressupost de l’obra per adequar a normativa la barana exterior de la coberta sobre els vestuaris i fer les millores en la il·luminació i la ventilació de la instal·lació.

Amb l’estat actual de les obres, la previsió és que les entitats esportives de la vila que en fan ús hi puguin tornar a partir del pròxim mes d’octubre. Així ho ha assegurat la regidora d’Esports, Glòria González, que ha assegurat que des del Servei d’Esports de l’Ajuntament s’està coordinant amb les diferents entitats per fixar la nova graella amb els horaris d’entrenaments i competicions, que aviat s’acabarà de concretar.

La sala annexa, en licitació

A banda de l’arranjament dels desperfectes ocasionats per les pluges del maig de l’any passat, el Pavelló Municipal també està pendent de la construcció de la sala annexa, que actualment es troba en fase de licitació. El ple municipal va aprovar definitivament en la sessió de febrer el projecte, que es finançarà amb una modificació de crèdit de romanents de tresoreria. Aquest projecte preveu ampliar la capacitat d’espai esportiu del pavelló amb un total de 826 metres quadrats entre planta baixa i primera planta així com adequar l’actual instal·lació pel que fa a l’accessibilitat amb la instal·lació d’un ascensor. L’ampliació del pavelló té un pressupost d’execució material d’1,2 milions d’euros, IVA inclòs, i una durada prevista de 10 de mesos a partir del moment de l’adjudicació.