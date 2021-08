La carretera de Mas d’en Gall, a Esparreguera, tindrà un vial lateral per a la circulació de vianants, bicicletes i altres vehicles de mobilitat personal. Durant el darrer Ple municipal, celebrat el mes de juliol, el projecte per a connectar a peu i en bicicleta el barri de Mas d’en Gall va ser aprovat definitivament amb els vots favorables del PSC, Esparreguera en Comú i el regidor no adscrit.

El nou camí té un pressupost estimat de 1.361.288 euros (IVA inclòs), i expropiacions valorades en 29.312 euros. El projecte va ser aprovat inicialment el passat mes de febrer, moment en què alguns grups de l’oposició i l’associació de veïns del barri van demanar que el posicionament veïnal fos escoltat, però no s’han presentat al·legacions.

El vial transcorrerà durant 2.305 m pel marge esquerre de la carretera, en sentit ascendent, acabant a la recta d’entrada al barri. En aquest punt, la via creuarà a l’altra banda i, durant 316 m transcorrerà pel marge dret fins al casal del barri. La secció tipus estarà formada per una cuneta d’un metre d’amplada, que farà de barrera de seguretat amb la calçada, i una via ciclista de dos metres i mig d’amplada. El tram final de 88,3 m, però, tindrà una amplada més reduïda.