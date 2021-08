El Consell de Ministres ha acordat declarar zona catastròfica Catalunya per les conseqüències que han tingut aquest estiu els incendis forestals, el més gran dels quals és el que va afectar el sud de l’Anoia, principalment al municipis de Bellprat. En la mateixa declaració s’hi inclou la declaració de zona catastròfica relacionada amb incendis 10 comunitats autònomes: Castella-Lleó, Andalusia, Aragó, Canàries, Castella-la Manxa, Extremadura, les Illes Balears, Madrid, Navarra i Astúries. La comunitat de València i la de La Rioja també tindran aquesta consideració, però en aquest cas per la incidència que hi van tenir les inundacions entre el novembre del 2020 i el juny d’aquest mateix any.

La declaració de zona catastròfica pròpiament no és una línia d’ajuts, però sí que és la via que permet accedir a diferents línies de suport tant a institucions com empreses o particulars. En aquest sentit, la ministra portaveu Isabel Rodríguez va recordar ahir que aquesta declaració permetrà que tots els afectats, tant si son persones físiques o jurídiques, puguin accedir a ajuts per pal·liar danys personals i materials produïts en infraestructures, habitatges, estris o establiments ramaders, agraris o industrials, i entitats de serveis. També poden rebre ajudes les entitats locals, els ajuntaments, per les seves despeses relacionades amb la recuperació de les àrees devastades pel foc.

La ministra portaveu del Govern espanyol va aprofitar el tema dels incendis forestals per fer un agraïment específic als bombers. Rodríguez va destacar la importància del treball i la diligència dels mitjans de prevenció i extinció del foc. «Des de l’Agència Estatal de Meteorologia fins a les unitat de Protecció Civil, BRIF, UME passant per tots els dispositius de les comunitats autònomes, i la societat civil cal agrair la feina i l’esforç col·lectiu», va afirmar la ministra, que també va valorar molt positivament que no hi hagi hagut pèrdua de vides humanes.

L’aprovació de la declaració de zona catastròfica encara que no generat reaccions entre els alcaldes afectats de l’Anoia, ja que alguns estan de vacances i altres esperaven ahir a conèixer la lletra petita.

1.667 hectàrees

L’incendi de l’Anoia, declarat el darrer dissabte de juliol, va afectar 1657 ha, la majoria d’aquesta comarca, tot i que es va iniciar a la Conca de Barberà (Santa Coloma de Queralt). D’aquestes, 1272 ha van ser forestals. El municipi amb més afectació en hectàrees és Bellprat, seguit dels de Sant Martí de Tous i Santa Maria de Miralles.