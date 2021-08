L'Ajuntament d'Igualada ha anunciat aquest dimecres que la recaptació de les entrades pels principals actes de la festa major, que s'estima de 15.000€, es destinarà íntegrament al Banc de Queviures de la ciutat. L'alcalde, Marc Castells, ha explicat que aquesta decisió "dona una sortida social a aquests diners i afavoreix que els igualadins visquin la festa de forma solidària".

Les celebracions i festes d'aquest any segueixen marcades per la pandèmia i les mesures determinades pel Procicat, que obliguen a realitzar els actes en una zona perimetrada, amb aforament limitat i amb distància de seguretat. Per garantir la presencialitat i evitar cadires buides a última hora, les entrades pels principals actes de la celebració tindran un preu simbòlic d'1€, i la seva recaptació es destinarà al Banc de Queviures d'Igualada.

Castells ha assegurat que la festa major d'enguany "no és la festa que volíem fer sinó la que hem pogut fer per complir amb les restriccions marcades per les autoritats sanitàries.” Malgrat això, l'alcalde ha reconegut que aquesta és l'única manera de fer la festa. "L’altra opció, la més fàcil, hauria estat la de no fer res, però volem mantenir viva l’essència de la Festa i de les colles que l’any passat ja van veure com la Festa Major va haver d’anul·lar-se”, ha declarat.