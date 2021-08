La segona edició del Festival Encambra't, que té la voluntat de fer arribar a tota la població, i sobretot als més joves, la música de cambra, s'iniciarà el 31 d'agost i comptarà amb una trentena de participants d'Igualada, l'Anoia i el conjunt del país. L'esdeveniment dona a conèixer espais emblemàtics d'Igualada i el conjunt de l'Anoia.

El festival començarà amb una primera setmana intensiva de classes i assajos impartits pels membres dels quartets Altimira i Neuma a Cal Badia, seguint els eixos característics del festival, treballar amb joves músics, descobrir nous espais d'Igualada, i apropar la música a llocs on habitualment no hi és present.

El concert inaugural de l'Encambra't serà a càrrec del quartet de flautes Neuma amb l'espectacle 'Origen', i es durà a terme a la capella del Zementiri el dimarts 31 d'agost a les 20.30h. El diumenge 5 de setembre, la Camerata d'alumnes de l'Encambra't oferirà un primer concert al pati del Museu de la Pell amb obres de Vanhal i Mozart.

La tinenta d’alcalde i regidora de Joventut, Carlota Carner ha volgut destacar "la part més social i de reconeixement d'aquest Festival, que en aquesta ocasió serà per al món sanitari per la feina que ha fet i segueix fent contra la pandèmia, amb un petit concert homenatge a l'Hospital Universitari d'Igualada". El concert a l'Hospital Comarcal d'Igualada es durà a terme el dia 6 per part d'alumnes de l'Encambra't, que també en realitzaran un el dia 7 al pati de l'Escola de Música d'Igualada.

El dia 8, els alumnes de l'Encambra't participaran en la inauguració de Cal Badia a les 20 h oferint un concert i, el dia 10, es realitzarà el concert de cloenda.

Les entrades als concerts són limitades i es poden reservar a través del correu electrònic encambrat@gmail.com. La programació del festival es troba al web www.encambrat.com.