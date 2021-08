L’Ajuntament d’Igualada ha ampliat ahir l’aforament de la cercavila de dissabte i de l’exhibició castellera de diumenge. La cercavila té dues edicions, a les 6 de la tarda i a les 8 del vespre, i hi haurà la possibilitat de tenir 1.000 espectadors més, 500 en cada sessió, segons va explicar ahir el mateix ajuntament a través de Twitter. La cercavila de dissabte se celebra en un espai delimitat i perimetrat del carrer Doctor Mercader.

Pel que fa a l’exhibició castellera, que té lloc diumenge a les 12 del migdia, a la plaça de l’Ajuntament, s’amplia l’aforament de l’acte en 200 localitats més.

L’Ajuntament ha respost amb aquesta ampliació a l’alta demanda que hi havia per part d’igualadins que volien assistir als actes. L’Ajuntament va obrir ahir a la tarda l’espai web per adquirir els tiquets http://tiquetsigualada.cat.

No s’ha pogut ampliar hi canviar de lloc la tabalada menuda de divendres, que es farà com estava previst al patí del Museu de la Pell. D’altra banda, a la la Biblioteca Central es pot visitar l’exposició de «Les llindes de la ciutat», amb les imatges de Miquel Solà i Rossell. La mostra recopila algunes de les més de 200 llindes d’Igualada que recullen 400 anys d’història de la ciutat.