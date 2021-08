El líder del PSC al Parlament, Salvador Illa, apel·la a la cooperació entre administracions per millorar la gestió forestal i evitar incendis als boscos com el que va calcinar al voltant de 1.700 hectàrees a les comarques de la Conca de Barberà i l’Anoia.

Després que aquesta setmana el Govern de Pedro Sánchez acordés declarar com a zona catastròfica les zones afectades per incendis aquest estiu, el cap de l’oposició a Catalunya ha visitat les zones afectades pel pitjor incendi de la temporada en territori català.

Concretament, Illa es va reunir ahir amb representants dels municipis de Sant Martí de Tous, Miralles, Montblanc i Bellprat acompanyat pels diputats del grup PSC-Units Rosa Maria Ibarra i Ramon Espadaler.

Els representants locals, segons el mateix Illa, li van traslladar tres prioritats: la necessitat de millorar la gestió forestal tant de les zones calcinades com de les que no van cremar; garantir les suficiències de recursos hídrics i millorar les telecomunicacions en aquestes comarques. L’exministre, per la seva part, va defensar que per aconseguir aquests objectius i per ajudar a pal·liar els danys del recent incendi «fa falta un treball conjunt de les administracions».

«M’he compromès que deixem de costat les guerres de campanar i a què tots junts [...] eliminem les discussions estèrils per buscar aquests objectius», ha agregat. Salvador Illa va afirmar que «cal evitar el risc que una vegada s’ha apagat l’incendi ens oblidem del territori».

A la visita, Illa va estar acompanyat, també, pel subdelegat del Govern d’Espanya a Barcelona, Carlos Prieto, que va explicar que l’acord del Consell de Ministres de declaració de zones catastròfiques ara requereix que es faci el recompte i justificació de danys a l’Estat.

L’ajuda del govern espanyol se suma a l’ajuda d’emergència que va activar la Diputació de Bracelona l’endemà de l’extinció de l’incendi i que va anunciar la presidenta de l’ens provincial, Núria Marín. La Generalitat i el Consell Comarcal de l’Anoia, que ha creat una oficina tècnica per coordinar la distribució de les ajudes) també contribueixen al retorn a la normalitat.