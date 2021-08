L’operador de telecomunicacions amb seu a l’Anoia, Iguana, ha finalitzat el desplegament de la seva pròpia xarxa de fibra òptica al terme municipal de Piera. Iguana ha fet arribar una connexió a Internet de qualitat amb una atenció de proximitat als nuclis de Can Bonastre, Can Canals-El Portell, Can Claramunt i Les Xurigueres, Vallbonica, Can Cairot, La Venta i Can Musarro, Can Martí, Castell de la Ventosa, Can Mata, Bosc de l’Àliga, Can Creixell, Can Mas, Can Bou, Sant Jaume Sesoliveres, Ca n’Aguilera, El Bedorc, el nucli urbà i el polígon industrial. En total són més de 7.700 immobles del terme municipal més extens de la comarca de l’Anoia que Iguana ha cobert amb la seva fibra òptica.

D’altra banda, a La Fortesa la fibra òptica arribarà abans de final d’any de la mà de XTA i des de la capçalera que l’operador penedesenc aixecarà a Sant Sadurní Anoia. XTA i Iguana són dos operadors amb valors similars fortament arrelats al territori que sovint col·laboren conjuntament i formen part del Grup d’Operadors de Telecomunicacions de Catalunya, Operadors.cat.

Pel que fa a La Grua, Iguana en completarà el desplegament tan bon punt quedi resolt «un detall tècnic que afecta l’accés a la zona», segons ha explicat la mateixa empresa.

Les empreses i als particulars de Piera tindran fins a 1 Gbps de velocitat. Sobre qualsevol connexió a Internet s’hi pot afegir telefonia fixa, línies de telefonia mòbil o televisió.