La piscina coberta i el gimnàs de Can Pasqual, a Esparreguera, tornaran a obrir les portes el proper dimecres 1 de setembre després de les vacances d’estiu. Al gimnàs, s’estrenarà tot els aparells de les zones de musculació i càrdio i, a més, s’habilitaran espais d’entrenament funcional, que podrà fer-se de manera independent o com a activitat dirigida. A la piscina, s’ha renovat l’aigua tant al tac de la petita com al de la gran; a partir de la propera setmana, tornarà a estar disponible la banyera d’hidromassatge; i s’està estudiant la possibilitat d’obrir la sauna o el bany turc.

Hi ha problemes de climatització del gimnàs, i l’Ajuntament podria optar per una solució provisional. Per accedir a la piscina cal reservar dia, hora i activitat a través de l’aplicació per a telèfons mòbils.