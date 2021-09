ERC Igualada lamenta que l’equip de govern de Junts no hagi comptat més amb les entitats en la darrera festa major. «Entenent la complexitat del moment, organitzativa i logísticament, així com valoren l’esforç que ha fet tothom, però «el punt de partida ja va ser com a mínim qüestionable» atès que «moltes entitats i col·lectius van queixar-se públicament per l’absència de l’ajuntament en la planificació i previsió d’actes i esdeveniments de la festa major». En aquest sentit afirmen que «s’ha fet una festa major sense el poble, sense tenir en compte al teixit social de la ciutat. Ha estat una festa major feta d’esquenes a la gent» i això, expliquen, ha comportat que sigui una setmana de festes «molt menys participativa i lluïda del que hagués pogut ser fins i tot en el context de la COVID-19 i de les mesures de seguretat».

ERC ha trobat a faltar una major coordinació amb les entitats veïnals, el teixit associatiu i els diferents agents culturals.