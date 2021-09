El grup municipal d’Igualada Som-hi (PSC - Comuns - Igualada Oberta) denuncia que aquest mes de setembre tampoc obrirà el Centre Cívic Nord, un equipament amb l’estructura acabada però sense el mobiliari interior per poder-lo posar en servei. Igualada Som-hi, grup que lidera el regidor Jordi Cuadras, afirma que «és el tercer incompliment que el govern de Junts fa amb la posada en marxa de l’equipament». Primer, el govern de la ciutat va prometre la seva obertura pel setembre del 2019, després va aplaçar-ho i va dir que estaria en marxa a finals del 2020 i més endavant es va parlar del setembre del 2021, cosa que tampoc es complirà.

El regidor portaveu d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, afirma que «els tres incompliments consecutius en l’obertura del Centre Cívic Nord són l’exemple d’una mala gestió del govern de l’alcalde Marc Castells (Jun ts). És incomprensible que hagin passat dos anys des de la primera promesa d’obertura de l’edifici i tot continuï igual». «És un equipament que ha costat 3 milions d’euros -ha afegit el regidor-, i fa dos anys que està tancat a pany i clau i la ciutadania no pot utilitzar».

El regidor a l’oposició, que sovint ha pactat temes estratègics amb Castells, ara es demana com es pot justificar tenir aturada una inversió de 3 milions. «Hem d’imaginar 3 milions d’euros que hem pagat entre totes i tots i que, per una manca de previsió i gestió del govern, estan gastats i sense fer servir», ha indicat.

Cuadras demana una reacció «urgent» del govern de Junts perquè el Centre Cívic Nord obri i es converteixi en un espai de referència per les veïnes i veïns del Poble Sec i Set Camins. «És un equipament que pot fer possible la descentralització d’activitats i donar un impuls molt important als barris del nord de la ciutat. També ens imaginem un equipament intergeneracional, ja que té previst, per exemple una sala de lectura i estudi que ajudaria a descongestionar la Biblioteca Central quan arriben les èpoques d’exàmens», assegura

Som-hi hi veu deixadesa

Igualada Som-hi, que ja va denunciar la situació al febrer després del segon incompliment, es pregunta si «el govern de Marc Castells ja està cansat de governar i oferir nous serveis a la ciutadania o a què es deu la deixadesa en la gestió com és el cas del Centre Cívic Nord que fa dos anys que dura».

Jordi Cuadras remarca que «reclamem un alcalde i un govern centrats en resoldre els problemes de la gent i garantir el funcionament de la ciutat i els seus serveis i equipaments que ja hem pagat. Els dos anys d’endarreriments i els tres incompliments al Centre Cívic Nord són un símptoma d’abandonament de la gestió del dia a dia».

La formació considera el Centre Cívic Nord és una eina de dinamització social, «crucial per completar el mapa d’equipaments cívics de la ciutat, ja que se sumarà al Centre Cívic de Fàtima, a l’Espai Cívic Centre, al Casal Cívic Montserrat i al Casal del Passeig».