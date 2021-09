Sant Martí de Tous celebra aquest cap de setmana una nova edició de la seva Festa Major d’Estiu. Per als dies 3, 4 i 5 de setembre el poble hi ha prevista una agenda amb diferents actes, com ara el campionat de futbol i el de bitlles, el torneig de tennis taula, concerts, una matinal de jocs infantils i el fi de festa a la piscina.

L’Ajuntament ha organitzat la festa major petita de Tous seguint els protocols sociosanitaris per fer front a la pandèmia de la covid-19. Això farà que les activitats es facin amb aforament limitat, i, en algunes, amb inscripció prèvia. El doble concert que tindrà lloc el dissabte a la nit, a partir de les 10 a l’Espai Llegendes amb Amics i Lluna plena, l’aforament està limitat a 70 persones. Es poden comprar les entrades al web entradium.com a 2 euros.

Els actes de la Festa Major d’Estiu 2021 de Tous estan organitzats per l’Ajuntament i la comissió 50tous, en col·laboració amb colles i entitats de la població.

El primer acte de la festa major d’Estiu serà el campionat de futbol-7 del divendres a la tarda. El matí de dissabte tindrà els infants com a protagonistes i al vespre hi ha el concert abans esmentat amb Dafnis Balduz i Carla Barroso, seguit del concert de «Lluna plena». Diumenge hi ha un torneig de tennis taula.