Vilanova del Camí enceta dijous la seva festa major que estarà marcada per les nits de música, amb concerts coincidents.

El primer plat fort de concerts començarà el mateix divendres, entre la plaça del Mercat, on actuarà La Séptima Trastada, a la mateixa hora que es farà el concert tribut de Fito i Fitipaldis (al pati de l’Escola Joan Maragall) i el concert d’Embarraca’t -a costat del CAP- amb Hotel Cochambre. Totes tres propostes, a les deu de la nit.

L’endemà dissabte, destaca també la nit de concerts. A la plaça del Mercat actuarà la mítica banda dels 80 Tennesse. A la mateixa hora (les deu de la nit) la plaça Puigandela, al PMUr3, acollirà el tribut a Mecano “Héroes de la Antártida”. A més, a l’Escola Joan Maragall hi haurà un concert amb l’orquestra La Chatta, i a l’Embarraca’t coincidirà també a les deu de la nit, el segon concert de Festa Major de La Séptima Trastada.

Durant el cap de setmana tampoc no hi faltaran els actes infantils. Concretament pels més petits, caldrà reservar entrada per l’espectacle Pinocchio, una versió del mític conte infantil adaptada al segle XXI, tot i que es preveuen altres actes sense reserva, dissabte al matí, la tarda de diumenge i també la matinal de dilluns, últim dia de festa.

I el Casal de la Gent Gran acollirà del 3 al 6 de setembre l’exposició ‘Vilanova era (és) una festa!’. La mostra, que ha preparat Cultura de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, recull alguns dels cartells de la Festa Major del municipi de 1923 fins a 1975.