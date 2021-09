Els Jugadors de l’Igualada Hoquei Club participen a la campanya del departament de Salut a la Catalunya Central que insta la ciutadania a vacunar-se ara aprofitant els darrers dies d’estiu. Amb el lema Vacuna’t Ara, prepara la temporada, els jugadors recorden la ciutadania la importància de vacunar-se per poder protegir-se de la Covid.

Aquesta iniciativa segueix la campanya que es va engegar la setmana passada a tot Catalunya que recorda que la pandèmia no fa vacances, també fa una picada d’ullet al món de l’esport i als seus seguidors recordant que ara és l’hora de preparar la temporada. En un moment en què els equips professionals comencen o es preparen per a la competició, també es recorda que els seguidors, per poder donar suport als seus equips, han de vacunar-se. Al Bages també hi ha participat el Baxi Manresa i a Osona ho ha fet l’equip del Club Patí Artístic Tona.

L’objectiu del departament de Salut és augmentar el percentatge de persones vacunades i arribar a la tardor amb una bona cobertura poblacional. Per això es fa una crida a tothom que encara no s’hagi vacunat que ho faci.

Actualment a Catalunya es pot vacunar qualsevol persona major de 12 anys i es pot fer per dues vies: demanar cita prèvia al web cat o bé acostar-se directament a un dels punts de vacunació sense cita prèvia del territori.

Durant aquest mes d’agost s’ha registrat una disminució del nombre de vacunes administrades. Malgrat tenir els professionals, els responsables de vacunació del departament de Salut consideren que la priotzació de les vacances i la sensació d’una falsa seguretat enfront de la covid-19, ha fet disminuir el ritme establert en la inoculació del vaccí.

Ahir hi va haver vacunació sense cita prèvia a Igualada i Piera. Vilanova la té demà, de 9 a 19:30 h. El departament considera necessari l’intrement de la cobertura vacunal per evitar hospitalitzacions i la congestió del sistema de salut.