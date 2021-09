L’Ajuntament d’Igualada, com ha passat a pràcticament totes les festes majors del país que s’han celebrat aquest any, ha hagut de perimetrar espais per fer determinades celebracions i ajustar-se a la normativa de la pandèmia. Això, entre altres mesures, ha suposat haver de vendre entrades d’actes i espectacles per fer el control d’entrades a preus molt populars. En aquesta venda, a 1 euro l’entrada, l’Ajuntament ha acabat recaptant un total de 18.556 euros que es destinaran, com ja va anunciar fa uns dies el Govern, al Banc de Queviures.

L’Ajuntament, els darrers dies va decidir ampliar en 1000 localitats més els passis de la Cercavila Tradicional i en 200 l’Exhibició Castellera de diumenge.

Les més de 18.000 entrades venudes vol dir que hi va haver una bona assistència i participació en els actes. Amb aquesta mesura, segons el govern, es va poder garantir la presencialitat als diferents actes.