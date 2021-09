Igualada ha tingut un cap de setmana de festa major amb nits complicades pel que fa a les concentracions de joves i botellots. L’incivisme, la brutícia, el soroll a altes hores de la nit i la intervenció de la policia han marcat les nits de divendres, dissabte i diumenge. L’equip de Govern de Junts x Igualada fa responsable de les concentracions directament a les activitats de festa major organitzades pel jovent de la Coll@nada.

«Les activitats de la Coll@nada van funcionar bé tot i que es va haver de controlar les agrupacions de joves que es van produir al parc del Garcia Fossas un cop finalitzava l’activitat», explica el Govern igualadí. La tinenta d’alcalde Carlota Carner ha justificat la situació indicant que «ens trobàvem davant d’una Festa Major sense precedents, amb una limitació horària pel que fa a la finalització de les activitats nocturnes que va acabar provocant que moltes persones s’aglomeressin entorn del Garcia Fossas». I afegeix que «la nit de diumenge a dilluns, la policia local va actuar amb contundència entorn de la zona del territori festiu per tal d’evitar els episodis de les nits anteriors, garantint la sortida esglaonada dels concerts i el descans dels veïns».

La Coll@nada mira el Govern

El Govern i la Coll@nada van mantenir tibantors abans de la festa major. I la resposta dels joves mira cap a l’Ajuntament. Els organitzadors de la Coll@nada, com també fa l’Ajuntament, fan una valoració positiva dels actes celebrats. I sobre els incidents diuen que lamenten «l’incivisme i els fets que s’han produït al voltant del Parc del Garcia Fossas. Condemnem aquests fets que creiem que l’Ajuntament hauria pogut preveure i evitar amb antelació, però com ja fa anys que veiem, les joves no som d’interès per al Consistori».

I s’espolsen el problema de l’incivisme de sobre assegurant que no tenen res a veure amb els fets del García Fossas. En un comunicat indiquen que «agraïm la comprensió de tota la gent que ha entès que no hem tingut res a veure amb aquests fets. En totes les nostres activitats hem complert al màxim amb les mesures de protecció contra la pandèmia. Entre totes, hem fet d’aquest territori un espai segur per gaudir de la festa com ens mereixem viure-la, entenent que ens falta molt per aprendre i seguirem treballant per millorar».