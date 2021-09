El PP va nomenar ahir dos nous coordinadors a l’Anoia, Joan Agramunt i Francisco Ibáñez, que es repartiran el càrrec. Aquests dos formen part de la llista dels 16 nous coordinadors comarcals a la demarcació de Barcelona que ahir el Comitè Executiu del partit va aprovar per unanimitat amb la vista posada a les eleccions municipals del 2023.

A les comarques de l’àmbit d’aquest diari, es comptabilitzen quatre nous nomenaments. Per al Bages i el Moianès, es va designar Jaume Mira, mentre que Joan Antoni López Noguera va ser nomenat com el nou coordinador comarcal del PP al Berguedà. Joan Agramunt i Francisco Ibáñez van ser escollits com a coordinadors a l’Anoia.

El president provincial dels populars barcelonins, Manu Reyes, va indicar ahir que els nomenaments formen part del «procés de reforç» que duu a terme la formació per incrementar la feina territorial i «recuperar la implantació» del PP amb la vista posada a les pròximes eleccions municipals.