L’Ajuntament d’Igualada, amb la col·laboració de la cooperativa Obrint Portes SCCL, iniciarà a finals d’any el primer projecte de masoveria urbana a la ciutat, seguint el model d’altres poblacions que ja ho han posat en marxa. Es tracta d’oferir un habitatge amb la condició que els llogaters hi facin reformes. Ara, l’Ajuntament està buscant joves d’entre 18 i 35 anys perquè puguin impulsar projectes com a aquest.

L’objectiu del projecte és augmentar el parc d’habitatges de lloguer assequible per a persones joves a Igualada mitjançant la masoveria urbana com a forma alternativa d’accés a l’habitatge. Aquest model consisteix en un acord entre una part propietària d’un habitatge que requereix unes rehabilitacions per ser habitable, i una part masovera, les quals convenen una carència de lloguer per aquesta última a canvi de realitzar un seguit de millores a l’immoble.

Carme Riera, primera tinent d’alcalde, ha explicat que «el projecte neix amb la voluntat de posar en contacte propietaris d’immobles que requereixen rehabilitacions amb persones que necessiten un habitatge i tenen els coneixements i el temps per fer les reformes». D’aquesta manera, ha destacat Riera, «els propietaris poden adequar i donar un nou ús als seus pisos per part dels masovers joves, que poden accedir a un habitatge i millorar-lo ells mateixos».

Les persones que accediran a la condició de masover rebran una formació inicial bàsica per dur a terme les obres necessàries a l’habitatge i el seu posterior manteniment. Aquesta forma de rehabilitació és un valor afegit del projecte, ja que suposa una reducció de costos econòmics, la corresponsabilitat de realitzar millores del que serà el seu futur habitatge i l’aportació de nous coneixements en rehabilitació i manteniment que li reporta als joves masovers. La Cooperativa Obrint Portes és una entitat d’iniciativa social amb seu a Lleida, però sorgida a Igualada.