L’Ajuntament d’Igualada obre un període per resoldre el centenar d’al·legacions que s’han presentat al Pla de Mobilitat de la ciutat. Els primers documents havien despertat crítiques i ahir el regidor de Mobilitat de l’Ajuntament, Miquel Vives, va explicar que en la exposició pública del document s’han recollit «al voltat de 100 aportacions d’ associacions, veïns i partits que les han enviades, i també les de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i de la direcció general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat. Tot i que va indicar que algunes de les peticions que es feien eren repetides, encara que amb signants diferents, Vives va explicat que «l’equip redactor i tècnic les ha desgranades, estudiades i ara començarem a cita tots els grups per a fer reunions per a la seva aprovació».

Vives va remarcar que des de l’equip de govern «demanem i exigim també compromís de les forces polítiques d’Igualada per aprovar aquest pla». Vives va reiterar que la voluntat del govern és incloure el màxim nombre de aportacions i esmenes al pla. Tant dels partits com de les associacions».

L’Ajuntament encararà aquestes properes setmanes la recta final de l’aprovació del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de la ciutat. Aquest pla és el document bàsic per a configurar les estratègies de la mobilitat sostenible a Igualada. «És l’eina -en paraules de Vives- que permeti fomentar uns desplaçaments més sostenibles i segurs al nostre municipi amb tots els modes de transport a peu, amb bicicleta, transport públic o vehicle privat.

Aquest projecte s’ha treballat intensament en els dos últims anys. Va iniciar-se amb un anàlisi i diagnosi en què es van fer diverses propostes de la mobilitat de la ciutat. Seguidament va fer-se un procés participatiu amb entitats, ciutadania i veïns per a la recollir les seves aportacions. Posteriorment va fer-se una na preaprovació al ple que va seguir l’exposició pública i ara comença la recta final de aprovació definitiva.