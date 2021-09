Olesa de Montserrat ha obert les inscripcions als nous Cursos de Tardor que proposa La Teixidora, el Servei d’Atenció i Informació a la Dona (SIAD) de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat. Els tallers són presencials i gratuïts i les places, limitades, s’establiran per ordre d’inscripció.

El primer dels tallers és d’acompanyament emocional i porta per títol «Sanar la ferida interna», a càrrec de Verònica Soto, periodista, coach, consultora de marca personal i comunicadora nata. Es farà en quatre sessions.

L’objectiu, segons han explicat fonts municipals, és que les participants es coneguin i comprenguin millor, puguin identificar la seva ferida interna per poder-se acompanyar en el seu dia dia i tinguin eines perquè aquesta ferida no els boicotegi en el moment present. En aquesta formació els participants fan un viatge interior fins a l’adulta que viu en aquests moments i que està patint les conseqüències de la seva ferida interna i la sàvia anciana. De manera que, després de la formació la persona té un coneixement molt més profund de si mateixa per poder gaudir del seu dia a dia, estar més empoderada i, en conseqüència, patir menys.