Òmnium Anoia va lliurar el dimecres els XVII Premis Compromís Cultural, un reconeixement que l’entitat atorga cada any a aquelles persones i col·lectius que han treballat en la defensa de la llengua i la cultura catalanes. L’esdeveniment va convertir-se en un homenatge per als fundadors de la seu territorial d’Òmnium, que celebra enguany els cinquanta anys d’existència. El grup també va lliurar els premis als guanyadors de l’edició del 2020, que no es va poder celebrar.

Pel que fa als premiats de l’edició 2021, el premi individual va ser per a Eduard Eroles, en representació d’aquelles persones que van fundar la seu territorial ara fa cinquanta anys. Eroles, convalescent d’una intervenció quirúrgica, va fer arribar un escrit des de Ciutadella animant a tots els presents a l’acte a seguir defensant la nació catalana.

En nom dels fundadors també va intervenir Antoni Dalmau, que va recordar com varen ser els inicis i va mencionar aquelles persones que van fer possible tirar endavant Òmnium Anoia. A més de mossèn Còdol, a l’acte es van recordar els membres de la primera junta d’Òmnium Anoia l’any 1970, formada per Manuel Miserachs, Eduard Eroles, Jordi Mateu , Antoni Dalmau, Josep Marsal, Ròmul Gabarró i Joan Serra.

Pel que fa al premi col·lectiu d’aquest 2021, Òmnium Anoia va premiar l’entitat Dones Amb Empenta, que enguany celebra 25 anys d’existència en defensa dels drets de les dones. El van recollir Nati Veraguas i Conxita Garrido, que van fer una crida a defensar la llibertat de les dones.

Durant l’acte, també es van lliurar els premis als guanyadors del 2020. El guardó individual va ser per al mestre activista Francesc Ricart, que va fer una crida a defensar de manera ferma la llengua catalana en tots els àmbits. El premi col·lectiu va ser per a la companyia anoienca d’arts escèniques Teatre Nu. En nom del grup, Maria Hervàs, va destacar que «durant la pandèmia, el sector del teatre hagi vençut la por i hagi seguit pujant als escenaris complint, això sí, totes les mesures de seguretat».

L’acte, presentat per la periodista igualadina Mar Martí, el va cloure la vicepresidenta d’Òmnium Cultural Clàudia Pujol, que va recordar que la seu anoienca és una de les més antigues de l’entitat, que enguany celebra 60 anys de vida.