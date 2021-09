Una dona de 71 anys morta i 18 ferits, tres de gravetat, és el balanç d'un incendi en un bloc de pisos d'Olesa de Montserrat (Baix Llobregat), segons han informat els Bombers de la Generalitat. L'avís del foc es va rebre a les 21.52 hores d'ahir dissabte en un edifici entre els carrers Sant Vicenç de Paül i Jaume Duran Duran, al barri de Sant Bernat. L'incendi, totalment desenvolupat, afectava un pis de la primera planta i es propagava per la façana, així com pel forat de l'escala. Diversos veïns es van confinar als seus domicilis i d'altres al balcó, atrapats pel fum. Els subministraments de l'immoble –electricitat, aigua i gas- van quedar molt afectats i 13 persones de cinc famílies diferents han estat reallotjades en un hotel de Martorell.

14 dotacions de Bombers i 11 ambulàncies del SEM

14 dotacions dels Bombers –amb 8 camions d'aigua, l'autoescala i 5 vehicles lleugers- es van desplaçar a l'incendi, que es va poder donar per controlat mitja hora després, a les 22.25 hores. Es va rescatar una persona que havia quedat atrapada pel fum a la quarta planta i dues més de la tercera. En les tasques de recerca al pis afectat es va localitzar el cos d'una persona. El SEM i Bombers van fer maniobres de reanimació a la víctima, que van resultar infructuoses i van certificar la seva mort: es tracta d'una dona de 71 anys que vivia al 1r 4a del número 22 del carrer de Jaume Duran Duran. 11 ambulàncies del SEM –i l'equip de psicòlegs- també van acudir a la zona i van fer 18 atencions a ferits de diversa consideració: 11 persones intoxicades lleus donades d'alta 'in situ'; 2 ferides greus i una menys greu per cremades i intoxicació traslladades a l'Hospital de la Vall d'Hebron; 1 persona intoxicada greu evacuada a l'Hospital Moisès Broggi; 2 menys greus i una lleu per intoxicació evacuades al CAP de Sant Andreu de la Barca, i 1 lleu per fum evacuada a l'Hospital de Martorell.

13 persones de cinc famílies, reallotjades en un hotel de Martorell

D'altra banda, el cos dels Mossos d'Esquadra va enviar diverses patrulles i s'ha fet càrrec de la investigació de l'incendi i de les diligències judicials. També s'hi han desplaçat efectius de la Policia Local d'Olesa de Montserrat i tècnics de les companyies de gas, aigua i electricitat. Una vegada finalitzades les tasques d'extinció, efectius dels Bombers han acompanyat els veïns als seus domicilis a agafar pertinences personals, ja que aquesta nit, per afectació important per fum i foc i manca de subministraments, no han pogut passar la nit a casa seva. 13 persones de cinc famílies diferents no tenien lloc a casa de familiars o amics i han estat reallotjades per l'Ajuntament d'Olesa en un hotel de Martorell. L'alcalde d'Olesa, Miquel Riera i el regidor de Seguretat, Jordi Martínez, han expressat el seu condol a la família de la víctima en l'incendi i el suport a les persones afectades.