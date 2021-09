El pressupost del departament d’Acció Social de l’Ajuntament d’Igualada ha passat de 2.840.512,24 euros l’any 2015 a 3.718.840,59 euros aquest any 2021. Es tracta d’un increment del 30% que l’Ajuntament ha destinat a incrementar el nombre d’ajudes, iniciar nous projectes com les targetes moneder, el punt d’assessorament energètic, créixer en programes de suport a les persones com és el cas del Servei d’Atenció Domiciliària social, dependència i teleassitència, o arranjaments de pisos per fer-los accessibles, segons va explicar la tinenta d’alcalde i regidora d’Acció Social d’Igualada, Carme Riera.

Riera assegura que el departament de Serveis Socials que dirigeix té «la ferma voluntat de garantir la vetlla per les persones i per no deixar ningú enrere». Riera destaca, també, que «més enllà d’atendre l’emergència social, treballem per consolidar uns serveis que fan un acompanyament positiu, proper i proactiu, en situacions de vulnerabilitat sigui per dificultat vital, familiar o econòmica, fent una atenció centrada en la persona».

En aquests últims anys el departament ha crescut també en nombre de professionals per poder disposar de professionals de referència (treballadores socials i educadores socials). El creixement, segons Riera, «ha permès oferir una atenció social primària universal orientada a proporcionar la cura i els suports professionals per tal que les persones puguin ser ateses en el seu entorn habitual». S’han habilitat nous espais d’atenció a la gent gran, a la dependència i a la discapacitat a la planta baixa de l’Espai Cívic Centre.

Un dels serveis més valorats és el de l’Atenció Domiciliària. «Volem que les persones puguin estar el màxim de temps possible a casa seva amb les millors condicions possibles», va dir Riera per justificar la despesa d’aquest capítol.

10.000 hores més d’atenció

Pel que fa al suport al domicili, el 2020 es va oferir ajut a 1512 persones, el que suposa 40.869 hores d’atenció, 10.095 hores més que el 2015 i suposa una despesa de 735.921 euros, són 123.373 euros més que el 2015. Actualment es disposa de 1.051 aparells de teleassistència actius, l’any 2015 eren 852. D’aquests 330 són per persones de menys de 85 anys. Riera valora positivament l’«augment del servei, que acompanya l’envelliment de la població, i cal destacar que es fa sense copagament».