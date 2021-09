L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat (Baix Llobregat) ha lamentat aquest diumenge que l'edifici incendiat on ha mort una dona de 71 anys té pendent reformar el sistema elèctric des de fa anys. Tot i que el consistori demana respecte per la investigació policial a l'hora d'identificar les causes del foc, també recorda que els veïns de la finca pateixen pobresa energètica. Segons han assenyalat fonts municipals, l'Ajuntament ha demanat sistemàticament a la Generalitat que faciliti ajudes als municipis per afrontar les reformes necessàries d'edificis com el que s'ha incendiat a Olesa, ubicat en un barri molt antic. Per a aquest dilluns, el consistori ha convocat un minut de silenci i ha decretat una jornada de dol oficial.

L'alcalde d'Olesa, Miquel Riera, ha recordat que barris com el de Sant Bernat –on hi ha l'immoble cremat al carrer Jaume Duran Duran- fa anys que necessiten una intervenció. «Són edificis que es van construir als anys 50 i estan lluny dels estàndards d'accessibilitat i eficiència energètica», ha apuntat Riera a través d'un comunicat, tot recalcant que els veïns d'aquestes finques «necessiten una ajuda directa i un acompanyament en la gestió de les accions necessàries per solucionar aquestes mancances». «L'estructura social i econòmica de moltes comunitats veïnals impedeix que ho puguin tirar endavant elles mateixes, malgrat que es convoquin subvencions, i per això reclamem una acció conjunta entre la Generalitat i els ajuntaments, ja que barris amb aquesta situació n'hi ha per tot Catalunya», ha afegit.

L'alcalde ha manifestat el condol de tota la corporació municipal als familiars de les víctimes de l'incendi, i ha reiterat el suport del consistori a la vintena de famílies que han hagut de marxar de casa. De moment, continuen allotjades per l'Ajuntament a un hotel de Martorell fins a 14 persones de cinc famílies de l'immoble, que no podran tornar a casa fins que es restableixin els serveis de gas, llum i aigua, alhora que s'està pendent de l'actuació de les companyies asseguradores.

Riera també ha agraït l'actuació coordinada de les forces de seguretat i emergència que van actuar la nit de dissabte en l'incendi. En total, es van mobilitzar deu dotacions dels Bombers de Martorell, Sant Feliu, Cornellà, Rubí, Igualada, Vilafranca i Hospitalet, així com una unitat d'infermeria i dos vehicles de comandament del cos. També s'hi va desplaçar la Policia Local d'Olesa, unitats de Mossos d'Esquadra i 14 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques. Demà dilluns 13 de setembre serà dia de dol oficial a Olesa, si bé aquest diumenge la bandera del balcó de l'Ajuntament ja oneja a mig pal amb un crespó negre en senyal de dol. Dilluns a les 12 h està convocat un minut de silenci davant la casa de la vila.

Condol del president Aragonès

Per la seva part, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha mostrat el seu condol a les víctimes a través de les xarxes socials. En una piulada al seu perfil de Twitter, Aragonès s'ha mostrat «consternat» i ha traslladat el suport de tot el Govern als familiars i amics de la víctima mortal, així com a la resta d'afectats.