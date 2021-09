El Govern ha aprovat la construcció d’un tercer carril i una tanca de separació entre els dos sentits de circulació entre Capellades i Vilafranca del Penedès, a la C-15, amb una inversió prevista de 79 milions d’euros. També es desdoblarà un petit tram entre Capellades i Igualada. El conseller de Polítiques Digitals i de Territori, Jordi Puigneró, va donar ahir el vist-i-plau a la inversió. És una mesura que ha de millorar, sobretot, la seguretat en una carretera que té una incidència alta en accidents de gravetat.

L’Eix Diagonal està format per les carreteres C-15 i C-37. Uneix Vilanova i la Geltrú amb Manresa i connecta el Garraf, l’Alt Penedès, l’Anoia i el Bages.

En funcionament des del 2011, ha potenciat tant les comunicacions intercomarcals com les de més llarg recorregut i ha esdevingut artèria de la xarxa viària, ja que, a més, permet connectar amb altres vies vertebradores com l’Eix Transversal (C-25), l’AP-7, la C-31, la C-32, i l’A-2. A més, ha contribuït a potenciar l’activitat econòmica al seu entorn i ha obert noves possibilitats d’intercanvi.

El juliol de 2018, just ara fa tres anys, l’aleshores conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, anunciava el projecte de millora de la carretera C-15, una actuació pressupostada en 90 milions, que consistia a desdoblar els trams de major afluència de trànsit. Les obres aprovades per l’executiu podrien començar abans d’acabar el 2021 i es podrien perllongar fins a dos anys. Entre Vilafranca i Capellades es transformarà l’actual carretera 1+1 a una carretera 2+1. A més, es col·locarà una barrera fixa al mig per evitar els xocs frontals. Amb aquesta mesura, es pretén millorar la seguretat viària i evitar així els accidents frontals i frontó-laterals.

Tram d’accidents

Precisament, el tram entre Igualada i Capellades és un dels que registra més accidentalitat. L’últim accident mortal va tenir lloc el passat 25 de juny a l’altura de La Pobla de Claramunt. Una veïna de la Garrotxa de 30 anys va perdre la vida després de patir un xoc frontal amb un turisme. La topada frontal és un dels principals motius dels accidents greus.