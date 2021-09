L’Escola Municipal de Música i Dansa i l’Escola d’Arts Plàstiques d’Esparreguera han arrancat el nou curs escolar amb novetats formatives. Els ensenyaments musicals comptaran amb un curs de llenguatge musical per a joves i un altre per a adults, i també dos cursos més de dansa per a adults. També es fusionaran les especialitats al primer nivell de Sensibilització, ara anomenat «Música i moviment». El curs, segons han explicat fonts municipals, ha començat amb 268 alumnes matriculats al centre, que encara té la inscripció oberta per a algunes de les noves propostes.

Pel que fa a l’Escola d’Arts Plàstiques, s’han registrat 61 inscripcions als diversos tallers artístics que s’han iniciat aquesta setmana i a l’octubre s’obriran les inscripcions per a les noves propostes d’enguany, com Història de l’Art pràctica i un Taller Multidisciplinar adreçats per adults.

A més, a inicis de 2022 s’obriran els tallers de Bodypainting, Creació en format digital i Ceràmica en família. D’altra banda, aquesta setmana ha començat també el període d’inscripció per als Jocs esportius escolars adreçats a nens i nenes de 1r a 6è de primària.

A l’Escola Municipal de Música i Dansa, el nivell Bàsic 3 de música ha estat el curs amb més demanda, amb un total de 30 alumnes repartits en diferents grups. En l’especialitat de dansa, la suma d’inscripcions en els diversos nivells per aquest nou curs és de 54 alumnes. La directora en funcions de l’escola, Olga Aurín, ha explicat al web muniicpal que en edats petites «aquestes disciplines es treballen unides, per exemple amb les pulsacions o el ritme» i que la intenció, en un futur, és estendre aquesta metodologia per tal que pugui escollir ja al Nivell Bàsic.