Igualada té pendent resoldre urbanísticament el barri del Rec, aquests carrers on la indústria adobera hi ha deixat el seu testimoni urbà i on hi comença a haver iniciatives que el poden transformar des del punt de vista cultural i turístic o gastronòmic. El proper dijous, 23 de setembre, es durà a terme un debat sobre el model de districte cultural en el que representants d'experiències d'altres ciutats exposaran el seu exemple. La intervenció es fa en el marc de l'exposició "Rec Districte Cultural. Un barri en transformació", que acull el Museu de la Pell d'Igualada, La taula rodona sobre la cultura com a motor de transformació es farà a 2/4 de 8 del vespre. Es realitzarà al pati del Museu, sense inscripció prèvia, però sí que amb l'aforament limitat.

La taula versarà al voltant de la recuperació i preservació de patrimoni a través de la cultura i comptarà amb la participació de diversos agents d'arreu del país, que estan vivint o han viscut processos similars a l'actual al barri del Rec d'Igualada. Hi participaran l'antropòloga, museòloga i gestora cultural Mireia Mascarell, tècnica superior de Cultura de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat i responsable del Districte Cultural de L'Hospitalet; la geògrafa i antropòloga Rosa Cerarols, coimpulsora del centre artístic Konvent situat en l'antiga colònia tèxtil de Cal Rosal al Berguedà i que recentment ha guanyat els Premis El Temps de les Arts en la categoria de Patrimoni; el músic i gestor cultural Jordi Jet Serra, cofundador i director del Festival FABA que reivindica l'edifici industrial L'Anònima al Barri Antic de Manresa com a fàbrica de creació; i la gestora cultural Cristina Domènech, cofundadora del festival Rec.0 Experimental Stores a Igualada. La taula rodona estarà moderada per Anna Zaera, periodista cultural dels mitjans de comunicació Surtdecasa i Vilaweb.

El barri del Rec d’Igualada ha viscut diverses transformacions al llarg de la història. Inicialment agrari al segle XII, reconvertit en industrial al segle XVIII. Al segle XXI, diverses persones, entitats, institucions i empreses s'han anat instal·lant al barri, seduïts pel seu potencial. Han recuperat i rehabilitat algunes de les velles fàbriques desocupades i han incorporat noves activitats al barri vinculades a la cultura, el disseny, l'art, la tecnologia o la gastronomia.

Espais culturals, estudis de disseny, museus, fàbriques de creació, tallers d'artistes, restaurants, seus d'entitats o cooperatives se sumen i conviuen amb la indústria tradicional -modernitzada i amb un pes molt important-, petits tallers d'oficis artesanals, habitatges en certes zones, el paisatge agrari dels horts i la natura propera al riu Anoia. "Tot plegat, conforma una comunitat que ha anat creixent de manera orgànica i dibuixant aquest barri del Rec en transformació, que podem anomenar Districte Cultural", segons els impulsors de la mostra i del debat. L'exposició del Museu de la Pell és oberta fins al 26 de setembre.